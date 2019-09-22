В Одессе разыскивают грабителя, среди бела дня обокравшего внедорожник (видео)

Инцидент произошел на улице Канатной в центре Одессы – в разгар рабочего дня.
Инцидент произошел среди бела дня на улице Канатной в центре Одессы.
Неизвестный с невозмутимым видом открыл заднюю дверцу припаркованного на обочине внедорожника. При этом, чтобы не оставлять отпечатков, он надел перчатки.
После злоумышленник взял с сиденья сумку и бросился бежать. Его засняли на видео очевидцы, передает dumskaya.net.
Мужчина быстро сел в ожидающий его рядом автомобиль и скрылся. И все это – на глазах у прохожих и автомобилистов.
Номера авто, на котором он уехал, нашли через какое-то время выброшенными недалеко от этого места, на улице Софиевской.
Грабитель и его возможные сообщники – в розыске.
Фото: ермак-инфо.рф
Видео: dumskaya.net
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