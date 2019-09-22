В Одессе разыскивают грабителя, среди бела дня обокравшего внедорожник (видео)

Инцидент произошел на улице Канатной в центре Одессы – в разгар рабочего дня.

Инцидент произошел среди бела дня на улице Канатной в центре Одессы.

Неизвестный с невозмутимым видом открыл заднюю дверцу припаркованного на обочине внедорожника. При этом, чтобы не оставлять отпечатков, он надел перчатки.

После злоумышленник взял с сиденья сумку и бросился бежать. Его засняли на видео очевидцы, передает dumskaya.net.

Мужчина быстро сел в ожидающий его рядом автомобиль и скрылся. И все это – на глазах у прохожих и автомобилистов.

Номера авто, на котором он уехал, нашли через какое-то время выброшенными недалеко от этого места, на улице Софиевской.

Грабитель и его возможные сообщники – в розыске.

Фото: ермак-инфо.рф

Видео: dumskaya.net