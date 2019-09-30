На одесском пляже заметили привязанного к деревьям дельфина

Огромную фигуру млекопитающего установили на Ланжероне возле дельфинария.

Улыбка морского обитателя, которую на его лице изобразили скульпторы, теперь кажется вымученной. Все потому, что несчастного решили закрепить, привязав его к растущим на участке деревьям.

Об этом сообщает culturemeter.od.ua.

Веревками обвили мордочку и плавники так, что кажется, будто дельфин запутался в браконьерских сетях.

Одесситы в соцсетях тут же отреагировали, назвав такой метод установки фигуры странным способом привлечь посетителей в дельфинарий. По их мнению, потенциальных клиентов, вызвав плохие ассоциации, наоборот оттолкнули. У многих вызвал отторжение связанный канатами дельфин.

Фото: culturemeter.od.ua