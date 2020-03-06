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Новости Одессы и Одесской области

Теплоснабжающее предприятие планирует разработать новую энергооэффективную схему для Одессы

Теплоснабжающее предприятие планирует разработать новую энергооэффективную схему для Одессы

КП “ТГО” объявило тендер на создание новой схемы теплоснабжения Одессы до 2030 года.

Об этом сообщает pushkinska.net.

Предприятие заинтересовано найти подрядчика до 12 мая, на эту дату назначен аукцион. Ему готовы заплатить около 18 миллионов гривен. Подрядчику дадут время на проведение работ до 5 декабря.

Чтобы актуализировать схему, исполнителю предстоит исследовать сведения о жителях Одессы и о состоянии зданий, которые нужно отапливать.

Также, опираясь на существующие схемы теплоснабжения, будут учтены зонинг и перспективы развития города. Кроме того, рассмотрят тот факт, насколько в городе доступны нетрадиционные, возобновляемые и вторичные источники тепловой энергии.

К слову, как вариант, рассматривается возможность строительства завода по переработке твердых бытовых отходов. Будут также улучшать системы магистральных теплосетей и менеджмент в этой отрасли.

Отметим, что это уже не первая попытка разработать энергоэффективную и экологическую схему города. Так, подобный тендер собирались проводить еще в декабре прошлого года.

Тогда подрядчику были готовы выделить на 500 тысяч гривен больше.

Однако торги не состоялись, так как один из участников обвинил КП в нарушениях.

Кстати, в 2019 году в помощь тепловому предприятию мэрия выделила около 570 миллионов гривен. В 2020 году КП готовы дать 455 миллионов из горбюджета.

Фото: dumskaya.net

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