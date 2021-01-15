В Одессе разрабатывают схему теплоснабжения города

Сотрудники коммунального предприятия (КП) «Теплоснабжение города Одессы» (КП «ТГО») разрабатывают схему тепловых сетей города.
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе предприятия.
Как уточняют в КП, эта схема позволит определить:
- точные суммы финансирования модернизации теплосетей;
- приоритеты обновления основных тепловых магистралей;
- экономический эффект проектов по энергоэффективности и модернизации предприятия для города.
Последний раз такой документ разработался еще в 1985 году. Срок его действия истек еще в 1995 году.
В 2021 году Одесса стала первым городом Украины, который разрабатывает новую схему теплоснабжения.
Кроме оценки эффективности реализованной теплоэнергии, город получит стратегию развития теплосетей, а именно:
- возможности строительства новых котельных;
- способы использования твердых бытовых отходов для нужд отопления;
- пути развития системы магистральных теплосетей;
- комплекс мероприятий по улучшению системы менеджмента.
Более того, новая схема ляжет в основу долгосрочной инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения.
Сейчас специалисты КП активно сотрудничают с разработчиком проекта. Так, в начале января уже провели рабочие совещания по данному вопросу.
Проект должен быть готов уже к середине 2021 года. Здесь будут собраны следующие данные:
- анализ актуального состояния зданий, которые необходимо отапливать;
- технические и эксплуатационные характеристики существующих систем отопления;
- существующий баланс производства и потребления тепловой и электроэнергии;
- показатели надежности коммуникаций;
- оценка объемов потребления тепловой энергии различными потребителями.
Ранее сообщалось, что КП «ТГО» начало разработку схемы тепловых сетей города.