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В Одессе разрабатывают схему теплоснабжения города

В Одессе разрабатывают схему теплоснабжения города

Сотрудники коммунального предприятия (КП) «Теплоснабжение города Одессы» (КП «ТГО») разрабатывают схему тепловых сетей города.

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Об этом сообщили сегодня в пресс-службе предприятия.

Как уточняют в КП, эта схема позволит определить:

  • точные суммы финансирования модернизации теплосетей;
  • приоритеты обновления основных тепловых магистралей;
  • экономический эффект проектов по энергоэффективности и модернизации предприятия для города.

Последний раз такой документ разработался еще в 1985 году. Срок его действия истек еще в 1995 году.

В 2021 году Одесса стала первым городом Украины, который разрабатывает новую схему теплоснабжения.

Кроме оценки эффективности реализованной теплоэнергии, город получит стратегию развития теплосетей, а именно:

  • возможности строительства новых котельных;
  • способы использования твердых бытовых отходов для нужд отопления;
  • пути развития системы магистральных теплосетей;
  • комплекс мероприятий по улучшению системы менеджмента.

Более того, новая схема ляжет в основу долгосрочной инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения.

Сейчас специалисты КП активно сотрудничают с разработчиком проекта. Так, в начале января уже провели рабочие совещания по данному вопросу.

Проект должен быть готов уже к середине 2021 года. Здесь будут собраны следующие данные:

  • анализ актуального состояния зданий, которые необходимо отапливать;
  • технические и эксплуатационные характеристики существующих систем отопления;
  • существующий баланс производства и потребления тепловой и электроэнергии;
  • показатели надежности коммуникаций;
  • оценка объемов потребления тепловой энергии различными потребителями.

Ранее сообщалось, что КП «ТГО» начало разработку схемы тепловых сетей города.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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