В Одессе разрабатывают схему теплоснабжения города

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе предприятия.

Как уточняют в КП, эта схема позволит определить:

точные суммы финансирования модернизации теплосетей;

приоритеты обновления основных тепловых магистралей;

экономический эффект проектов по энергоэффективности и модернизации предприятия для города.

Последний раз такой документ разработался еще в 1985 году. Срок его действия истек еще в 1995 году.

В 2021 году Одесса стала первым городом Украины, который разрабатывает новую схему теплоснабжения.

Кроме оценки эффективности реализованной теплоэнергии, город получит стратегию развития теплосетей, а именно:

возможности строительства новых котельных;

способы использования твердых бытовых отходов для нужд отопления;

пути развития системы магистральных теплосетей;

комплекс мероприятий по улучшению системы менеджмента.

Более того, новая схема ляжет в основу долгосрочной инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения.

Сейчас специалисты КП активно сотрудничают с разработчиком проекта. Так, в начале января уже провели рабочие совещания по данному вопросу.

Проект должен быть готов уже к середине 2021 года. Здесь будут собраны следующие данные:

анализ актуального состояния зданий, которые необходимо отапливать;

технические и эксплуатационные характеристики существующих систем отопления;

существующий баланс производства и потребления тепловой и электроэнергии;

показатели надежности коммуникаций;

оценка объемов потребления тепловой энергии различными потребителями.

Ранее сообщалось, что КП «ТГО» начало разработку схемы тепловых сетей города.