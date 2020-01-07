В Одессе разоблачили работающий вопреки запрету лотомаркет (фото)

Функционирующее, несмотря на запрет, игорное заведение обнаружили на улице Космонавтов.

Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Так, в помещении провели обыск в рамках уголовного производства. Правоохранители нашли и конфисковали 18 системных блоков и мониторов, мышки, клавиатуры, чековый аппарат, чеки и накладные.

Там же во время следственных действий застали игроков.

Заведение постановили закрыть.

По делу проводят досудебное расследование следователи Малиновского отдела полиции.

Фото: пресс-служба облпрокуратуры

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