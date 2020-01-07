В Одессе разоблачили работающий вопреки запрету лотомаркет (фото)

Функционирующее, несмотря на запрет, игорное заведение обнаружили на улице Космонавтов.
Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Так, в помещении провели обыск в рамках уголовного производства. Правоохранители нашли и конфисковали 18 системных блоков и мониторов, мышки, клавиатуры, чековый аппарат, чеки и накладные.
Там же во время следственных действий застали игроков.
Заведение постановили закрыть.
По делу проводят досудебное расследование следователи Малиновского отдела полиции.
Фото: пресс-служба облпрокуратуры
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