В Одессе расширят магистраль на поселок Котовского 

Количество полос для движения транспорта по Николаевской дороге в Одессе увеличат до шести. Это поможет повысить пропускную способность единственной автомагистрали, ведущей к жилмассиву Котовского.

Такое решение приняли на заседании постоянной депутатской комиссии Одесского горсовета по транспорту.

Но новый капитальный ремонт дорог городу не грозит. Увеличение полос произойдет за счет новой разметки — небольшого сужения действующих полос, что не противоречит современным строительным нормам и законодательству.

Теперь с каждой стороны дороги две полосы будут иметь ширину три метра, а две центральные — по 2,75 метра. Изменится также режим движения: центральные полосы будут использоваться в реверсивном режиме. Это означает, что утром в распоряжении транспорта, движущегося к центру города, будет четыре полосы. Одна из них будет предназначена для движения автобусов, работающих на городских, пригородных и междугородних маршрутах, а также для служебного транспорта. В вечернее время четырехполосное движение будет направлено в обратную сторону — в жилмассив Котовского. По крайней правой полосе, так же как и утром, сможет двигаться только пассажирский и служебный транспорт.

Предполагается, что новая разметка и дорожные знаки появятся через два месяца, и все это обойдется городу в полтора миллиона гривен.

Ранее для общественного транспорта, который возит людей из поселка Котовского, выделили отдельную полосу на дороге. “Одесская жизнь” разбиралась, почему эта попытка дала сбой.