Новости Одессы и Одесской области

В Одессе расширят магистраль на поселок Котовского 

В Одессе расширят магистраль на поселок Котовского 

Количество полос для движения транспорта по Николаевской дороге в Одессе увеличат до шести. Это поможет повысить пропускную способность единственной автомагистрали, ведущей к жилмассиву Котовского.

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Такое решение приняли на заседании постоянной депутатской комиссии Одесского горсовета по транспорту.

Но новый капитальный ремонт дорог городу не грозит. Увеличение полос произойдет за счет новой разметки — небольшого сужения действующих полос, что не противоречит современным строительным нормам и законодательству.

Теперь с каждой стороны дороги две полосы будут иметь ширину три метра, а две центральные — по 2,75 метра. Изменится также режим движения: центральные полосы будут использоваться в реверсивном режиме. Это означает, что утром в распоряжении транспорта, движущегося к центру города, будет четыре полосы. Одна из них будет предназначена для движения автобусов, работающих на городских, пригородных и междугородних маршрутах, а также для служебного транспорта. В вечернее время четырехполосное движение будет направлено в обратную сторону — в жилмассив Котовского. По крайней правой полосе, так же как и утром, сможет двигаться только пассажирский и служебный транспорт.

Предполагается, что новая разметка и дорожные знаки появятся через два месяца, и все это обойдется городу в полтора миллиона гривен.

Ранее для общественного транспорта, который возит людей из поселка Котовского, выделили отдельную полосу на дороге. “Одесская жизнь” разбиралась, почему эта попытка дала сбой.

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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