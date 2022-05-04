В Одессе работают 5 травмпунктов – адреса

Украинцы могут получить статус переселенца в приложении «Дiя» Граждане Украины, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в более безопасные области нашей страны, теперь могут получить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) онлайн при помощи мобильного приложения «Дiя» и подать заявку на ежемесячные выплаты от государства на себя и своих детей. ПОДРОБНЕЕ

Кто и где в Одессе может получить помощь? Война в Украине длится уже почти два месяца. И все больше становится в нашей стране людей, нуждающихся в неотложной действенной помощи. В Одессе ее можно получить по следующим адресам. ПОДРОБНЕЕ