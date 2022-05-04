В Одессе работают 5 травмпунктов – адреса

В каждом районе города продолжают работу травматологические пункты.
Как сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно», график работы травмпунктов – без выходных, 24 часа в сутки.
Адреса травматологических пунктов Одессы:
- городская больница №1 (Мясоедовская 32);
- городская больница №5 (Троицкая 37);
- городская больница №10 (Маршала Малиновского 61А);
- городская больница №11 (Академика Воробьева 5Г);
- консультативно-диагностический центр №29 (Добровольского 100).
В пунктах готовы оказывать всю необходимую травматологическую помощь.