В Одессе провели опрос: жителей спросили про войну и является ли Одесса частью Украины

Более 90% одесситов считают, что Россия ведет войну с Украиной и столько же, что город – это часть Украины.

Об этом говорится в результатах социологического опроса.

Его провели специалисты кафедры социологии факультета международных отношений, политологии и социологии Одесского национального университета им. И.И.Мечникова 16 марта. Всего опросили 2000 респондентов.

Опрос был проведен по собственной инициативе исполнителей. Погрешность составляет +/-2%.

Согласно результатам исследования:

90,8% одесситов считают, что Россия ведет войну с Украиной. Не согласны с этим утверждением 6,4% жителей.

81% опрошенных одесситов не считают войну «спецоперацией», 5% согласны с этим утверждением.

90% жителей считают, что Одесса в любом случае – это часть Украины. Не согласны с этим 3,4% опрошенных.

93,4% одесситов поддерживают действия Президента Зеленского. Не поддерживают 6,2%.

73,9% горожан не считают, что это спецоперация по очищению страны от «нацистов». 4% – полностью согласны.

Людей опрашивали в мессенджерах Telegram и Viber и по телефону на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.