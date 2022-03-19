Новости Одессы и Одесской области

В Одессе провели опрос: жителей спросили про войну и является ли Одесса частью Украины

В Одессе провели опрос: жителей спросили про войну и является ли Одесса частью Украины

Более 90% одесситов считают, что Россия ведет войну с Украиной и столько же, что город – это часть Украины.

Рецепты

Об этом говорится в результатах социологического опроса.

Его провели специалисты кафедры социологии факультета международных отношений, политологии и социологии Одесского национального университета им. И.И.Мечникова 16 марта. Всего опросили 2000 респондентов.

Опрос был проведен по собственной инициативе исполнителей. Погрешность составляет +/-2%.

Согласно результатам исследования:

90,8% одесситов считают, что Россия ведет войну с Украиной. Не согласны с этим утверждением 6,4% жителей.

81% опрошенных одесситов не считают войну «спецоперацией», 5% согласны с этим утверждением.

90% жителей считают, что Одесса в любом случае – это часть Украины. Не согласны с этим 3,4% опрошенных.

93,4% одесситов поддерживают действия Президента Зеленского. Не поддерживают 6,2%.

73,9% горожан не считают, что это спецоперация по очищению страны от «нацистов». 4% – полностью согласны.

Людей опрашивали в мессенджерах Telegram и Viber и по телефону на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить