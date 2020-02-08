В Одессе протестовали против продажи земли (фото)

Ее организовал общественный деятель Павел Ярош, основатель группы “Ярош «Україна» понад усе”.

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

Павел считает, что многие украинцы не согласны с законом о продаже земли сельхозназначения. Он требует провести референдум, который мог бы показать, как на самом деле относятся к этой инициативе люди.

Активист собирает подписи против продажи и собирается передать их в задокументированном виде в Конституционный суд.

По его мнению, было бы лучше, если бы земли национализировали и выплачивали дивиденды населению.

Фото: 7kanal.com.ua

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