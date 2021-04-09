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Одесская «Велосотка» снова переносится: что говорят участники?

Одесская «Велосотка» снова переносится: что говорят участники?

10 апреля — особенная дата для Одессы и ее жителей, ведь именно в этот день наш город освободили от нацистских захватчиков. В честь праздника каждый год проводится велоралли и пеший переход «100 километров по Поясу Славы». В этом году, как и в прошлом, мероприятие из-за коронавируса решено отложить — до сентября.

Мы поинтересовались у новичков и бывалых участников велопробега, почему они участвуют в этом велосипедном марафоне, что знают про историю одесской «Велосотки» и как относятся кее переносу на конец сентября.

хельга велосотка опросХельга, 24 года

— Я участвовала потому, что очень нравятся подобные мероприятия, где встречаешь много новых людей, новые знакомства, общение. Праздник объединяет и вдохновляет вместе преодолеть расстояния. Знаю, что проводится «Велосотка» ко Дню освобождения Одессы от румынско-немецких оккупантов, а возложение цветов в память о погибших — это чудесный ритуал перед стартом. К переносу же не очень хорошо отношусь. Но с другой стороны, это удобнее, потому, что как раз раскатаемся и проще будет ехать 100 километров.

вадим велосотка опросВадим, 20 лет:

— В этом году впервые буду участвовать. Большие ожидания, так как давно планировал. Думаю, «Одесская велосотка» — это интересный вызов для меня. Про ее историю я знаю не очень много, но горд, что в нашем городе помнят своих героев и есть такая интересная традиция в виде марафона. Может быть в будущем детальнее почитаю про истоки мероприятия. К переносу на осень отношусь нейтрально, раз организаторы решили перенести, значит, так надо.

евгений опросЕвгений, 21 год:

— Я не профессиональный спортсмен, но участие в мероприятии «100 километров по Поясу Славы» принимал и планирую продолжить. Я убежден, что все одесские велосипедисты хотя бы один раз должны проехать «Сотку». Знаю, что велоралли приурочено ко Дню освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков, а маршрут проходит примерно по кольцу боевых действий. К отсрочке марафона отношусь положительно. Для многих это шанс показать себя, так как к сентябрю многие достигают пика своей формы.

сергей опросСергей, 47 лет

— Меня лет 7 назад пригласили друзья. Решил попробовать. День освобождения Одессы, к тому же. Про историю заезда знаю мало, лишь то, что «Одесская велосотка» — первая в Украине. Рад, что ее организовали в такую дату. И приятно, что многие города позже приняли эту эстафету. Ну а перенос мероприятия был неизбежен, как и в прошлом году. Минус в том, что заезд отдалился от даты, к которой приурочен, а плюс — многие сезон начинают только весной, и у них есть возможность подготовиться, раскататься.

Опрос проводил Иван Мягченков

Фото: И. Мягченков; Фото: Одесская велогонка, Facebook

 

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