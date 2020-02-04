В Одессе продадут с молотка подаренные городу серьги с бриллиантами

Дорогие – с бриллиантами в два карата. Стоят такие около 36 тысяч долларов.

Их как дар положили в ячейку банка.

И вот спустя много лет в мэрии решили продать серьги.

Об этом сообщили на заседании комиссии по коммунальной собственности, передает usionline.com.

Драгоценное украшение хотят выставить на продажу в рамках аукциона. Перед аукционом их стоимость планируют пересмотреть.

Фото: global.ssl.fastly.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!