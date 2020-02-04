В Одессе продадут с молотка подаренные городу серьги с бриллиантами

Одессит Спиваковский когда-то давно подарил городу сережки.
Дорогие – с бриллиантами в два карата. Стоят такие около 36 тысяч долларов.
Их как дар положили в ячейку банка.
И вот спустя много лет в мэрии решили продать серьги.
Об этом сообщили на заседании комиссии по коммунальной собственности, передает usionline.com.
Драгоценное украшение хотят выставить на продажу в рамках аукциона. Перед аукционом их стоимость планируют пересмотреть.
Фото: global.ssl.fastly.net
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