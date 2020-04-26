В Одессе приводят в порядок улицу, которую не ремонтировали 30 лет

На ул. Атамана Чепиги на поселке Котовского развернули капремонт.

Эта улица ждала своего часа 30 лет.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

За это время покрытие стало непроходимым и непроездным.

Ремонт начали с участка от ул. Плыгуна до Церковной.

Первым делом, там предстоят работы по устройству бортового камня. После надо проложить основание проезжей части и тротуаров.

Затем там обустроят парковки и заезды для транспорта.

По итогу проектом предусмотрено нанести на дорогу новое асфальтобетонное покрытие.

Заказчик проекта – управление дорожного хозяйства мэрии.

В планах – завершить ремонтные работы до июля.

Фото: пресс-служба мэрии

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