В Одессе приводят в порядок улицу, которую не ремонтировали 30 лет

На ул. Атамана Чепиги на поселке Котовского развернули капремонт.
Эта улица ждала своего часа 30 лет.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
За это время покрытие стало непроходимым и непроездным.
Ремонт начали с участка от ул. Плыгуна до Церковной.
Первым делом, там предстоят работы по устройству бортового камня. После надо проложить основание проезжей части и тротуаров.
Затем там обустроят парковки и заезды для транспорта.
По итогу проектом предусмотрено нанести на дорогу новое асфальтобетонное покрытие.
Заказчик проекта – управление дорожного хозяйства мэрии.
В планах – завершить ремонтные работы до июля.
Фото: пресс-служба мэрии