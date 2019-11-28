В Одессе пострадал от рук вандалов памятник коню казачьего атамана (фото)

Во время ежедневной уборки территории коммунальщики в Старобазарном сквере увидели,что бронзовое изваяние коня чем-то испачкано.
Присмотрелись – и увидели там надписи от руки, оставленные неизвестными.
Об этом сообщают в департаменте городского хозяйства одесской мэрии.
Скульптуру получилось отмыть. Теперь она блестит, почти как новая.
Вандалов пока не нашли. При этом в горсовете напомнили, что за порчу коммунального имущества им грозит уголовная ответственность.
Отметим, бронзовая лошадь является частью монументальной композиции. По задумке, она принадлежит казачьему атаману Антону Головатому.
Фото: пресс-служба одесской мэрии