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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе пострадал от рук вандалов памятник коню казачьего атамана (фото)

В Одессе пострадал от рук вандалов памятник коню казачьего атамана (фото)

Во время ежедневной уборки территории коммунальщики в Старобазарном сквере увидели,что бронзовое изваяние коня чем-то испачкано.

Присмотрелись – и увидели там надписи от руки, оставленные неизвестными.

Об этом сообщают в департаменте городского хозяйства одесской мэрии.

Скульптуру получилось отмыть. Теперь она блестит, почти как новая.

Надписи удалось стереть бесследно

Надписи удалось стереть бесследно

Вандалов пока не нашли. При этом в горсовете напомнили, что за порчу коммунального имущества им грозит уголовная ответственность.

Отметим, бронзовая лошадь является частью монументальной композиции. По задумке, она принадлежит казачьему атаману Антону Головатому.

Хулиганам грозит наказание за акт вандализма

Хулиганам грозит наказание за акт вандализма

Фото: пресс-служба одесской мэрии

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