В Одессе посреди парка устроили свалку: горожане просят чиновников разобраться (фото)

В парке Савицкого, что в Малиновском районе города, образовалась несанкционированная свалка.

Об этом сообщили одесситы, оставив заявку в Едином центре обращений граждан.

По словам горожан, неизвестные почти каждый день приезжают в парк на грузовиках и выбрасывают горы мусора. В зеленой зоне у пруда накопились уже горы всякого хлама.

Вопрос направили в департамент городского хозяйства.

Фото: Единый центр обращений граждан

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