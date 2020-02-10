В Одессе посреди парка устроили свалку: горожане просят чиновников разобраться (фото)

В парке Савицкого, что в Малиновском районе города, образовалась несанкционированная свалка.
Об этом сообщили одесситы, оставив заявку в Едином центре обращений граждан.
По словам горожан, неизвестные почти каждый день приезжают в парк на грузовиках и выбрасывают горы мусора. В зеленой зоне у пруда накопились уже горы всякого хлама.
Вопрос направили в департамент городского хозяйства.
Фото: Единый центр обращений граждан
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