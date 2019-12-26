В Одессе попал под следствие мужчина, крушивший автомобили

Инцидент произошел на улице Семена Палия.
Там мужчина бил припаркованные машины.
Об этом сообщают в пресс-службе областной Патрульной полиции.
О происшествии правоохранителям рассказали местные жители.
Патрульные, выехав на место, застали там 31-летнего злоумышленника. Он попытался убежать, но оперативники его задержали.
К моменту приезда полицейских мужчина успел повредить четыре автомобиля. У машин были разбиты зеркала, стекла и капоты.
Горожанин продолжал вести себя неадекватно и после задержания, как определили правоохранители, он был пьян.
Мужчина своей вины отрицать не стал, но зачем он это делал, так и не смог объяснить.
Со злоумышленником будут разбираться следователи.
Фото: Патрульная полиция в Одесской области
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