В Одессе попал под следствие мужчина, крушивший автомобили

Там мужчина бил припаркованные машины.

Об этом сообщают в пресс-службе областной Патрульной полиции.

О происшествии правоохранителям рассказали местные жители.

Патрульные, выехав на место, застали там 31-летнего злоумышленника. Он попытался убежать, но оперативники его задержали.

К моменту приезда полицейских мужчина успел повредить четыре автомобиля. У машин были разбиты зеркала, стекла и капоты.

Горожанин продолжал вести себя неадекватно и после задержания, как определили правоохранители, он был пьян.

Мужчина своей вины отрицать не стал, но зачем он это делал, так и не смог объяснить.

Со злоумышленником будут разбираться следователи.

Фото: Патрульная полиция в Одесской области

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