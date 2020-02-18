Художественному музею в Одессе пообещали помочь с реконструкцией

Здание бывшего дворца графини Потоцкой, где расположено учреждение культуры, является памятником архитектуры национального значения. Оно старое и ветхое, а потому остро нуждается в ремонте. Кроме того, там нужно срочно обновить систему противопожарной безопасности.

Более того, без реставрации музей не может принимать участие в конкурсах, отборах и вообще всячески развиваться.

Однако чтобы провести реконструкцию, нужна научно-проектная документация. Подготовить ее обойдется недешево – в 3,5 миллиона гривен.

Об этом рассказали на заседании комиссии ОГА по вопросам образования, науки, культуры и туризма, передает usionline.com.

В свою очередь, чиновники отметили, что сумма, запрашиваемая музеем, для них неподъемная. Однако после все же согласились помочь. Так, в обладминистрации пообещали рассмотреть возможность привлечь деньги на реконструкцию из областного бюджета. Вопрос о выделелении средств окончательно решат на сессии облсовета.

Кстати

В последнее воскресенье месяца, 23 февраля, для любителей искусства приготовили сюрприз. В этот день вход в музей сделают бесплатным.

Фото: avatars.mds.yandex.net

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