В Одессе пообещали до конца года сдать дом, который строили 15 лет

Еще 15 лет назад одесситы стали покупать первые квартиры в строящейся высотке на улице Генерала Бочарова, 45.

Стройку затеяли при поддержке госпрограммы по содействию молодежному строительству. Но в 2005 году финансирование от государства прекратили и стройку заморозили.

Работы на объекте смогли возобновить только в 2017 году – силами горсовета. В мэрии провели конкурс, определили застройщика. Он, в свою очередь, пообещал сдать дом уже в этом году.

Об этом рассказали в городском УКСе, сообщает zaodessu.com.ua.

Там уже закончили основные работы, приступили к внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории.

Так что есть большая вероятность того, что люди, ожидавшие квартир 15 лет, смогут вскоре в них заселиться.

Фото: zachem.com.ua

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