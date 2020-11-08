Новости Одессы и Одесской области

В Одессе полиция возьмет под охрану консульство Армении

В Одессе полиция возьмет под охрану консульство Армении

Полиция берет под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине после информации об обстреле неизвестными консульства Азербайджана в Харькове.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, которые находятся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу», — заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По факту обстрела консульства в Харькове ведется досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия).

«Полиция сделает все для того, чтобы задержать причастных к этому дерзкому преступлению, и направит все усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашей страны», – добавил Клименко.

Отметим, что в Одессе есть консульство Армении. Его также возьмут под охрану.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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