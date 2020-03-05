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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе полиция через суд наказала чиновника за разбитую дорогу

В Одессе полиция через суд наказала чиновника за разбитую дорогу

В Патрульную полицию пожаловались водители на ухабы в районе улицы Шота Руставели, 9.

Там около 50 метров дороги близ здания “Европейской мэрии” сплошь покрылись выбоинами.

Полиция обратилась в КП “Городские дороги” с требованием решить вопрос к его директору Вадиму Тодийчуку.

Об этмо сообщает dumskaya.net.

Ремонт покрытия постановили провести в течение десяти дней. Однако за это время выбоины так никто и не залатал.

В связи с этим инспектор полиции по фамилии Синяков составил протокол, обвинив чиновника в административном правонарушении.

В свою очередь, директор КП “Городские дороги” решил оспорить обвинение в суде. Он заявил, что предписания с требованием устранить выбоины к нему не поступали. Также Вадим Тодийчук отметил, что КП не обязано отвечать за содержание автодорог, так как они не находятся в его собственности.

Впрочем, в ходе судебных заседаний представители КП признали тот факт, что городские дороги находятся на балансе их ведомства. Просто у них сейчас нет денег, чтобы отремонтровать указанный участок на Шота Руставели.

В итоге Приморский районный суд встал на сторону инспектора полиции. Директора КП “Городские дороги” признали виновным в совершении административного правонарушения. Ему придется выплатить штраф в размере 1020 гривен.

Фото: dumskaya.net

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