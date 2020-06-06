В Одессе полицейские задержали мужчину, причастного похищению человека

Вечером пятницы, 5 июня, патрульные полицейские получили ориентировку на задержание автомобиля и водителя причастного к незаконному лишению свободы или похищению человека, совершенного в Киевском районе Одессы.

Об этом в Facebook сообщает Патрульная полиция Одесской области.

От дежурной службы патрульные получили информацию о возможном направлении движения разыскиваемого автомобиля в Приморском районе города. Вскоре патрульные обнаружили и заблокировали указанное транспортное средство на перекрестке улиц Базарной и Преображенской.

За рулем автомобиля находился 36-летний мужчина, у которого при поверхностной проверке обнаружили предмет, похожий на пистолет, патроны и перечный баллончик. На место вызвали следственно-оперативную группу для проведения необходимых процессуальных действий.

Фото: Патрульная полиция в Одесской области

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