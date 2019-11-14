В Одессе полицейские сдали кровь для пострадавших в авариях людей (фото)

Они выступили донорами для жертв дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

Инспекторы не впервые становятся добровольцами, жертвуя кровь в помощь тем, кто в ней нуждается. В этот раз они стали участниками благотворительной инициативы “Сдай кровь – спаси жизнь” в рамках недели безопасного движения на дорогах Украины.

Цель акции – привлечь как можно больше доноров, которые помогли бы пополнить запасы крови и ее компонентов.

Фото: Facebook Патрульной полиции в Одесской области

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.