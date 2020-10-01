В Одессе покажут немое кино и перекроют движение транспорта

На Потемкинской лестнице в Одессе состоится показ немого художественного фильма «Голем, как он пришел в мир».

Будет это 2 октября в рамках Одесского кинофестиваля, сообщили в мэрии Одессы.

На время организации кинопоказа – с 18:30 до 23:30 – будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Приморской (кроме общественного транспорта).

Кроме того, на этот период по ул. Приморской будут перенесены остановки автобусных маршрутов общего пользования №№ 110, 120, 190, 210 и троллейбусного маршрута № 10:

– остановка «Морской вокзал» (в направлении Таможенной площади) – на 200 м вперед;

– остановка «Морской вокзал» (в направлении Военного спуска) – на 200 м вперед.