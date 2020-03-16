Тестов на коронавирус в Одессе пока нет: ждем первую партию

Тесты закуплены за счет Национальной службы здоровья для медучреждений. Первую партию ждали уже в понедельник, 16 марта, но позже выяснилось, что она может поступить к нам только к концу этой недели. Сначала привезут 50, после – еще одну партию в размере 100 штук. К концу марта город обязался закупить 10 тысяч тестов. А пока в мире нет вакцины от COVID-19, в Одессе нет тестов, чтобы проверить его наличие, а в городе прекращена работа заведений общественного пользования.

Об этом шла речь на аппаратном совещании Одесского городского совета.

Заместитель главы департамента здравоохранения Одесского горсовета Надежда Гончаренко отметила, что детская поликлиника №6 заказала 50 экспресс-тестов на коронавирус. Их привезут к концу недели. Затем будет поставлено еще 100. В целом Одесса ожидает 10 тысяч таких тестов в 20-х числах марта.

В то же время, как стало известно, за выходные в городскую инфекционку обратилось 11 горожан. Они сами попросили проверить их на наличие вируса. Однако поскольку тестов нет, сделать это пока не удалось. Их анализы только в понедельник отправили на исследования в Киев в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины. Результата экспертизы нужно ждать несколько дней.

Также следует отметить, что на 16 марта назначен аукцион на покупку двух аппаратов искусственной вентиляции легких за 942 тысячи гривен. А через три дня начнутся новые торги на покупку подобных аппаратов. За 5 миллионов 680 тысяч гривен гордепартамент здравоохранения хочет приобрести 6 аппаратов искусственной вентиляции легких и 4 таких же транспортных варианта. Еще один тендер рассчитан на 6 миллионов 24 тысячи гривен, заказ – 6 аппаратов и прочие медицинские приборы.

Пока Одесса еще не вполне готова к отражению вирусной угрозы. Город перешел на двухнедельный карантин.

Напомним, что мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о введении карантина в городе в связи с угрозой распространения COVID-19. С понедельника, 16 марта, рекомендовано приостановить работу почти всех заведений, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Одесский градоначальник отметил, что решение о принятии таких мер «далось ему не легко». При этом добавил, что это только рекомендации, за несоблюдение которых никакой ответственности не предусмотрено. То есть, по сути, распоряжение мэра не имеет юридической подоплеки.

– Мы не можем давать прямые указания, мы можем только настоятельно рекомендовать прислушаться к нашим рекомендациям, – подчеркнул мэр. – Н поскольку никто не знает, насколько все может быть серьезно, тех, кто может, мы просим воздержаться от походов в рестораны, клубы и прочие места скопления людей.

Впрочем, как стало известно позже, распоряжение поддержала комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Ее решение для исполнительной власти и предприятий является обязательным к исполнению.

Фото: odessa.politeka.net

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