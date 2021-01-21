В Одессе поймали “пограничника ЛНР” (видео)

В Одессе контрразведчики поймали мужчину, который который работал на «МГБ ЛНР».

Он уроженец Луганской области и работал в «Службе пограничной охраны МГБ ЛНР» на приграничном с Россией КПП “Дьяково”. Через этот пункт пропуска на территорию Украины незаконно поставляли российскую военную технику и вооружение, сообщает пресс-центр СБУ.

“Сейчас задержанный дает следователям СБУ информацию о перемещении военной техники и вооружения с территории России на временно оккупированную территорию Луганской области, персональные данные российских военнослужащих и сотрудников спецслужб, которые курировали деятельность членов «МГБ ЛНР», другую важную информацию о вооруженной агрессии РФ против нашего государства”, – сказано в сообщении СБУ.

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