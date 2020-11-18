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СБУ завершила расследование по делу пойманного в Одессе боевика “ДНР”: чем он “отличился”?

СБУ завершила расследование по делу пойманного в Одессе боевика “ДНР”: чем он “отличился”?

СБУ завершила расследование и передала в суд дело боевика “ДНР”, которого поймали в Одессе. 

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Мужчина с 2014 года добровольно стал диверсантом “ДНР”, а потом был включен в состав “1-й Славянской бригады ДНР” и воевал против сил АТО.

Он участвовал в боях в районах Углегорска, Песков, Спартака, Логвиново и Донецкого аэропорта. А после покинул подразделение боевиков и прятался в различных регионах Украины, пока не был пойман в Одессе.

Об этом сообщает областной главк СБУ.

Подсудимому “светит” от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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