В Одессе появятся перехватывающие паркинги

В городе собираются построить, как минимум, две стоянки близ оживленных автомагистралей. До этого в городе не оборудовали пока ни одного такого перехватывающего паркинга.
Как отметили в гордепартаменте транспорта, для них уже подыскивают подходящее место. Земельные участки помогают выбрать в “Одестранспарксервисе” и управлении архитектуры.
Так, одна из перехватывающих парковок предположительно разместится в районе железнодорожного вокзала, еще одна – на Пересыпи.
Каждая будет рассчитана, как минимум, на 200 машиномест. Себестоимость одного составит примерно 6-8 тысяч долларов.
В мэрии отметили, что хотят сделать паркинги подземными, расположив под проезжей частью или зелеными зонами.
Фото: media.slovoidilo.ua
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