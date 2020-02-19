В Одессе появятся перехватывающие паркинги

В городе собираются построить, как минимум, две стоянки близ оживленных автомагистралей. До этого в городе не оборудовали пока ни одного такого перехватывающего паркинга.

Как отметили в гордепартаменте транспорта, для них уже подыскивают подходящее место. Земельные участки помогают выбрать в “Одестранспарксервисе” и управлении архитектуры.

Так, одна из перехватывающих парковок предположительно разместится в районе железнодорожного вокзала, еще одна – на Пересыпи.

Каждая будет рассчитана, как минимум, на 200 машиномест. Себестоимость одного составит примерно 6-8 тысяч долларов.

В мэрии отметили, что хотят сделать паркинги подземными, расположив под проезжей частью или зелеными зонами.

Фото: media.slovoidilo.ua

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