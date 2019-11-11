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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе появился светофор, который узнает трамваи

В Одессе появился светофор, который узнает трамваи

«Умное» устройство установили в районе жилмассива Черемушки. Его можно заметить на углу улиц Ицхака Рабина и Генерала Петрова.

Об этом со ссылкой на вице-мэра Павла Вугельмана сообщает dumskaya.net.

Светофор оснастили светодиодными лампочками, установили таймер для отсчета времени.
Кроме того, оптическое приспособление оборудовали системой, благодаря которой оно может распознавать приближающийся трамвай.

Светофор будет регулировать все виды транспорта, однако трамваи для него в приоритете. Иными словами, когда трамвай рядом, устройство узнает его, реагирует и подает сигналы водителю. А после того как вагон отдалится, переключится на остальной поток транспорта.

Пока светофор запустили в тестовом режиме. Если опыт окажется успешным, похожие устройства установят и в других районах города.

Фото: dumskaya.net

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