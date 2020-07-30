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В Одессе появился новый реанимационный комплекс для новорожденных

В Одессе появился новый реанимационный комплекс для новорожденных

В Одессе в родильном доме №1 появился новый многофункциональный реанимационный комплекс, позволяющий одновременно нескольким специалистам проводить комплекс ургентных манипуляций новорожденным с малым весом с первых минут жизни. Его приобрела группа одесских депутатов, сообщает сайт Одесского горсовета.

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В Одессе в родильном доме №1 появился новый многофункциональный реанимационный комплекс, позволяющий одновременно нескольким специалистам проводить комплекс ургентных манипуляций новорожденным с малым весом с первых минут жизни. Его приобрела группа одесских депутатов, сообщает сайт Одесского горсовета.

“Продолжается оснащение лечебно-профилактических учреждений Одессы современным медицинским оборудованием. В частности, для городского роддома №1 приобретен на средства депутатского фонда членов горсовета реанимационный столик европейского класса, предназначенный для адаптации новорожденных к условиям внешней среды и лечения в палатах интенсивной терапии”, – говорится в сообщении.

Комплекс минимизирует риски и значительно улучшает качество первых часов и дней жизни тех детей, которые родились с малым весом. В одной локации можно провести фототерапию, рентген и измерить массу тела.

Ранее сообщалось, что в Одессе в отдельном корпусе больницы №5 будут принимать пациентов с коронавирусом.

Фото: Одесский горсовет

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