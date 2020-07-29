В Одесі пацієнтів з COVID-19 прийматимуть в окремому корпусі міської лікарні №5

В Одесі готують корпус міської лікарні №5, що стоїть окремо, на Лідерсовському бульварі до прийому пацієнтів з пневмонією.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Таке рішення було прийнято міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з несприятливою епідситуацією і зростанням випадків в Одесі.
Цей корпус міської лікарні №5 готувався у якості резервного для госпіталізації хворих з пневмонією і перебував на карантині, інших пацієнтів наразі тут немає. Проводиться дезобробка приміщень, ліжка будуть розміщені з урахуванням санітарних нормативів і вимог соціального дистанціювання.
На території лікарні збудовано нову кисневу підстанцію з дотриманням усіх нормативних вимог до розміщення таких об’єктів, виконана розводка кисню по палатах. Також у лікарні є свій генератор безперебійного електроживлення.
У лікарняному корпусі на Лідерсовському бульварі є реанімаційне відділення і штат лікарів-реаніматологів. За необхідності, у разі зростання захворюваності, буде задіяний додатковий кадровий резерв, зокрема й лікарі-інтерни.
Лікарня забезпечена достатньою кількістю апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів, медикаментів і засобів індивідуального захисту, за необхідності будуть проведені додаткові закупівлі. У лікарні є стаціонарний і пересувний палатний рентген-апарати.
Харчування пацієнтів здійснюватиметься шляхом доставки готових страв в одноразовому посуді.
На базі лікарні №5 пацієнтам при госпіталізації буде проводитися лабораторна діагностика за допомогою ІФА та ПЛР-тестів. Пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19 можуть бути перевезені на подальше лікування в інфекційну лікарню мобільними бригадами Центру невідкладної медичної допомоги, які базуються поруч, на Лідерсовському бульварі.
Фото: пресслужба