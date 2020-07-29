В Одесі пацієнтів з COVID-19 прийматимуть в окремому корпусі міської лікарні №5

В Одесі готують корпус міської лікарні №5, що стоїть окремо, на Лідерсовському бульварі до прийому пацієнтів з пневмонією.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Таке рішення було прийнято міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з несприятливою епідситуацією і зростанням випадків в Одесі.

Цей корпус міської лікарні №5 готувався у якості резервного для госпіталізації хворих з пневмонією і перебував на карантині, інших пацієнтів наразі тут немає. Проводиться дезобробка приміщень, ліжка будуть розміщені з урахуванням санітарних нормативів і вимог соціального дистанціювання.

На території лікарні збудовано нову кисневу підстанцію з дотриманням усіх нормативних вимог до розміщення таких об’єктів, виконана розводка кисню по палатах. Також у лікарні є свій генератор безперебійного електроживлення.

У лікарняному корпусі на Лідерсовському бульварі є реанімаційне відділення і штат лікарів-реаніматологів. За необхідності, у разі зростання захворюваності, буде задіяний додатковий кадровий резерв, зокрема й лікарі-інтерни.

Лікарня забезпечена достатньою кількістю апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів, медикаментів і засобів індивідуального захисту, за необхідності будуть проведені додаткові закупівлі. У лікарні є стаціонарний і пересувний палатний рентген-апарати.

Харчування пацієнтів здійснюватиметься шляхом доставки готових страв в одноразовому посуді.

На базі лікарні №5 пацієнтам при госпіталізації буде проводитися лабораторна діагностика за допомогою ІФА та ПЛР-тестів. Пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19 можуть бути перевезені на подальше лікування в інфекційну лікарню мобільними бригадами Центру невідкладної медичної допомоги, які базуються поруч, на Лідерсовському бульварі.

Лікарня забезпечена достатньою кількістю медичних засобів Лікарня забезпечена достатньою кількістю медичних засобів Лікарня забезпечена достатньою кількістю медичних засобів Лікарня забезпечена достатньою кількістю медичних засобів Лікарня забезпечена достатньою кількістю медичних засобів Лікарня забезпечена достатньою кількістю медичних засобів Лікарня забезпечена достатньою кількістю медичних засобів

Фото: пресслужба