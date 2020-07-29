Новости Одессы и Одесской области

В Одесі пацієнтів з COVID-19 прийматимуть в окремому корпусі міської лікарні №5

В Одесі пацієнтів з COVID-19 прийматимуть в окремому корпусі міської лікарні №5

В Одесі готують корпус міської лікарні №5, що стоїть окремо, на Лідерсовському бульварі до прийому пацієнтів з пневмонією.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Таке рішення було прийнято міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з несприятливою епідситуацією і зростанням випадків в Одесі.

Цей корпус міської лікарні №5 готувався у якості резервного для госпіталізації хворих з пневмонією і перебував на карантині, інших пацієнтів наразі тут немає. Проводиться дезобробка приміщень, ліжка будуть розміщені з урахуванням санітарних нормативів і вимог соціального дистанціювання.

На території лікарні збудовано нову кисневу підстанцію з дотриманням усіх нормативних вимог до розміщення таких об’єктів, виконана розводка кисню по палатах. Також у лікарні є свій генератор безперебійного електроживлення.

У лікарняному корпусі на Лідерсовському бульварі є реанімаційне відділення і штат лікарів-реаніматологів. За необхідності, у разі зростання захворюваності, буде задіяний додатковий кадровий резерв, зокрема й лікарі-інтерни.

Лікарня забезпечена достатньою кількістю апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів, медикаментів і засобів індивідуального захисту, за необхідності будуть проведені додаткові закупівлі. У лікарні є стаціонарний і пересувний палатний рентген-апарати.

Харчування пацієнтів здійснюватиметься шляхом доставки готових страв в одноразовому посуді.

На базі лікарні №5 пацієнтам при госпіталізації буде проводитися лабораторна діагностика за допомогою ІФА та ПЛР-тестів. Пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19 можуть бути перевезені на подальше лікування в інфекційну лікарню мобільними бригадами Центру невідкладної медичної допомоги, які базуються поруч, на Лідерсовському бульварі.

Лікарня забезпечена достатньою кількістю медичних засобів
Лікарня забезпечена достатньою кількістю медичних засобів
Лікарня забезпечена достатньою кількістю медичних засобів
Лікарня забезпечена достатньою кількістю медичних засобів
Лікарня забезпечена достатньою кількістю медичних засобів
Лікарня забезпечена достатньою кількістю медичних засобів
Лікарня забезпечена достатньою кількістю медичних засобів

Фото: пресслужба

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить