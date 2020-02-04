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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе поджигатель терроризирует горожан, устраивая пожары в мусорном контейнере

В Одессе поджигатель терроризирует горожан, устраивая пожары в мусорном контейнере

Нарушителя заметили на поселке Котовского.

Мужчина каждый день приходит к альтфатерам на улице Героев Обороны, 96 и поджигает один из них.

Об этом сообщает 048.ua.

При этом очевидцы говорят, что хулиган жжет мусор в баке и по ночам, и днем, когда на улице полно людей. От мусора воспламеняется и сам контейнер, его приходится тушить прохожим или коммунальщикам.

Одесситы опасаются, что мужчина пойдет дальше, если его не остановить. А управы на него найти не могут. Несколько раз поджигателя ловила на горячем полиция, однако тут же отпускала.

Свои действия мужчина объяснил тем, что выполнял просьбу администрации близлежащего супермаркета.

Фото: 048.ua

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