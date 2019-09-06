В Одессе подрезали мужчину, который защищал знакомую

Инцидент произошел на улице Пантелеймоновской. Средь бела дня 50-летний одессит повздорил с женщиной и ранил ее спутника.

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

Мужчина случайно столкнулся с прохожей на улице. Был выпившим, слов не подбирал – набросился с оскорблениями.

Знакомый, который шел рядом, вступился за женщину. Однако обидчик вштыки воспринял замечание. Внезапно выхватил нож и пырнул защитника.

Нанеся удар, злоумышленник сразу дал деру. Испуганная женщина сразу позвонила в полицию и вызвала скорую. Правоохранителям удалось быстро разыскать по приметам подозреваемого.

Мужчину задержали. Он объяснил свой поступок тем, что был пьян. К тому же сказал, что ему уже до этого кто-то испортил настроение. А прохожие просто попали под горячую руку. Вот он и сорвал злость.

Налетчика постановили отправить в СИЗО, как минимум, на два месяца. Ему объявили о подозрении. За нанесение тяжких телесных повреждений ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Фото: od.npu.gov.ua