В Одессе подожгли депутатский внедорожник

Как сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области, на месте работала следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники.

По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог, однако кто это сделал, пока неизвестно.

По информации «Думской», машина принадлежит депутату Одесского облсовета от партии «Доверяй делам», и.о. первого заместителя департамента коммунальной собственности и члену исполкома Одесского горсовета Александру Ахмерову. В 2010-2015 годах он возглавлял городскую избирательную комиссию.

Фото: 7 канал

Видео: Думская

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