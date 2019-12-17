fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одессе подожгли депутатский внедорожник

В Одессе подожгли депутатский внедорожник

Одесская полиция расследует возгорание легкового автомобиля в Малиновском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области, на месте работала следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники.

По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог, однако кто это сделал, пока неизвестно.

По информации «Думской», машина принадлежит депутату Одесского облсовета от партии «Доверяй делам», и.о. первого заместителя департамента коммунальной собственности и члену исполкома Одесского горсовета Александру Ахмерову. В 2010-2015 годах он возглавлял городскую избирательную комиссию.

Фото: 7 канал

Видео: Думская

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить