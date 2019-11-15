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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе подорожает вывоз мусора: сколько будем платить

В Одессе подорожает вывоз мусора: сколько будем платить

В ООО “Союз”, занимающемся вывозом мусора в Одессе, пересмотрят стоимость их услуг.

Об этом odessa.online рассказали в руководстве предприятия.

Тарифы, существующие сегодня, там считают устаревшими и экономически не обоснованными, поэтому их решили обновить.

С 17 гривен 11 копеек, которые платят сейчас в месяц одесситы, цену могут поднять до 25, а то и до 27 гривен с одного потребителя.

Таким способом в компании хотят решить проблему текучки кадров, увеличив сотрудникам зарплаты за счет взносов горожан.

Впрочем, пока новые расценки еще не утвердили. Пакет документов с обоснованием цен только отправили в горсовет. Там его рассмотрят в профильных ведомствах, а уже после этого утвердят на заседании исполкома.

В дирекции мусоровывозящего предприятия предупреждают, что новые тарифы могут вступить в силу уже в январе 2020 года.

Фото: kubnews.ru

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