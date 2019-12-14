В Одессе под колесами фуры погиб пожилой мужчина

Авария произошла на углу улиц Грушевского и Парковой.

Об этом рассказали в пресс-службе облГУНП.

Водитель фуры марки “Вольво” там наехал на 69-летнего мужчину.

Пешеход умер на месте ДТП.

Обстоятельства предстоит выяснить правоохранителям. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: ГУНП в Одесской области

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