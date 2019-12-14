В Одессе под колесами фуры погиб пожилой мужчина

Грузовик в Одессе сбил насмерть пожилого пешехода
Авария произошла на углу улиц Грушевского и Парковой.
Об этом рассказали в пресс-службе облГУНП.
Водитель фуры марки “Вольво” там наехал на 69-летнего мужчину.
Пешеход умер на месте ДТП.
Обстоятельства предстоит выяснить правоохранителям. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.
Фото: ГУНП в Одесской области
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