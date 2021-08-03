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В Одессе почтили память белорусского активиста Виталия Шишова – его нашли повешенным в киевском парке (видео)

В Одессе почтили память белорусского активиста Виталия Шишова – его нашли повешенным в киевском парке (видео)

Сегодня, 3 августа, в Одессе возле памятника Дюку Ришелье на Приморском бульваре прошла акция памяти белорусского активиста, главы общественной организации «Белорусский дом в Украине», оппозиционера Виталия Шишова. Его тело нашли в киевском Святошинском лесу.

Акция была не очень многочисленной – возле Дюка собрались несколько десятков представителей белорусской диаспоры. Соратники погибшего активиста требовали от украинской полиции быстро и объективно расследовать обстоятельства смерти Шишова.

В конце акции ее участники зажгли в память о Виталии Шишове лампадки.

Аналогичная акция сегодня состоялась и в Киеве.

26-летнего белорусского оппозиционера Виталия Шишова нашли повешенным сегодня утром в Святошинском лесу недалеко от его дома. Как стало известно, накануне Шишов вышел на пробежку и не вернулся.

Следователи будут проверять все возможные версии, в том числе убийство, замаскированное под суицид. Открыто уголовное производство.

По данным «Белорусского дома в Украине», за активистом велась слежка, о которой знала СБУ.

«Белорусский дом в Украине» – общественная организация, которая помогает гражданам Беларуси, бежавшим из страны, и пострадавшим от политических преследований.

Фото: 8News, видео: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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