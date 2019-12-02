Одесса нуждается в 3 тысячах мест в детских садах

Об этом после аппаратного совещания в Одесском горсовете сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

По состоянию на 1 декабря в городе работает 129 детских садиков. При этом многие группы в детсадах переполнены. Однако они не покрывают потребности всех желающих, и в очередях на места в садики зарегистрировано большое количество дошкольников. Сокращаются эти очереди медленнее, чем открываются новые места в садиках. По словам Елены Буйневич, это связано с тем, что в городе сдаются в эксплуатацию многоэтажные жилые дома без строительства садиков.

5 детских садов в Одессе сейчас под угрозой перепрофилирования, подчеркнула чиновник.

Елена Буйневич также пояснила, что в отличие от поступления в школу, в детский сад по закону не требуется предоставлять документы о месте регистрации ребенка. Поэтому в одесских садиках много детей, родители которых приехали из других населенных пунктов и регионов. “Мы не имеем права делать приоритет для детей из Одессы. Мы даже не можем отследить, где эти люди прописаны”, – добавила она.

Фото: mama.ua

Видео: пресс-служба Одесского горсовета

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