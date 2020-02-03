В Одессе перевернулся микроавтобус: пострадали три человека, в том числе ребенок

Авария произошла на Молдаванке, когда микроавтобус с пассажирами столкнулся с автомобилем Hyundai.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одесской области, микроавтобус ГАЗ 32213-14 ехал по Прохоровской улице и столкнулся с Hyundai, выехавшим с Мясоедовской. От удара микроавтобус перевернулся.

В Hyundai была женщина с ребенком – их госпитализировали. В больницу также доставлен водитель микроавтобуса.

По словам очевидцев, в микроавтобусе были военные, которые везли больного человека. После столкновения они выбрались из микроавтобуса через заднюю дверь.

Фото: Патрульная полиция, УСИ

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