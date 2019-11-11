В Одессе отреставрированные исторические здания будут светиться по вечерам

Старинные дома в Одессе собираются не только ремонтировать, а еще и украшать их подсветкой.

Об этом со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова сообщает zachem.com.ua.

По задумке градоначальника, отреставрированные здания будут светиться по вечерам.

Подсветку хотят предусмотреть уже на стадии проектно-сметной документации.

В планах властей — провести конкурс и определить компетентную компанию, которая могла бы заняться реализацией проекта. При этом к работе уже готов подключиться «Одесгорсвет».

– Если эта подсветка будет качественной, город преобразится и вечером будет выглядеть совершенно по-другому, – отметил Геннадий Труханов.

Фото: zachem.com.ua

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