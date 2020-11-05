В Одессе отремонтируют подземный переход в районе вокзала

У новой арки-входа на одесский Привоз происходят перемены: там сняли новую плитку, уложенную год назад, и вырыли котлован.

Одесская клоака, она же – Новощепной ряд, где в мае этого года стартовала давным-давно ожидаемая реконструкция, преображается. Самое большое «зрелище» в Новощепном ряду – не ставший уже обычным мусорник и более чем активная блошиная торговля, а рельсы. Работы продолжаются, а с ними и проблемы передвижения.

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