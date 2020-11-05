В Одессе отремонтируют подземный переход в районе вокзала

В Одессе собираются капитально отремонтировать подземный переход на Привокзальной площади за 1,4 млн грн.
На сайте госзакупок Prozorro разместили тендерное предложение на проведение капитального ремонта подземного перехода, который находится на Привокзальной площади со стороны здания управления железной дороги.
Заказчиком работ является КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие». На ремонт планируется потратить из городского бюджета 1 411 712,40 грн. Тендерные предложения принимаются до 11 ноября.
Напомним, Одесский городской совет ищет подрядчика для капитального ремонта улицы Черняховского. На это готовы выделить более 40 млн грн.
Фото: 1tv.od.ua