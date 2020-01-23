В Одессе отремонтируют несколько улиц: какие и когда?

Три улицы в Малиновском районе планируют отремонтировать в Одессе.
Так, ремонт планируют провести на Радужной, Николая Вороного и Строганова.
Об этом стало известно из материалов на сайте госзакупок Prozorro.
В мэрии уже нашли подрядчика. Так, ремонтом займется компания «Стройспецтехника», которую уже не раз привлекало к сотрудничеству горуправление дорожного хозяйства.
За ремонт ей заплатят 44,5 млн грн. Все работы должны завершить до конца 2021 года.
Фото: storage1a.censor.net
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