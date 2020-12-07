В Одессе отремонтировали обвалившийся пирс пляжа «Монастырского» (фото)

В районе пляжа «Монастырского» в Одессе завершился капитальный ремонт траверса №2, который обвалился весной этого года.
По сообщению пресс-службы Одесского городского совета, предварительно пирс обследовали под водой и подняли со дна разрушенные железобетонные конструкции. Во время работ конструкции пирса и надстройки на нем демонтировали. Затем расчистили и забетонировали локальные трещины, сколы и вымоины в надводной части сооружения, а затем армировали и забетонировали верхнюю часть.
Также привели в порядок примыкающее к пирсу техническое помещение. Площадку над ним и подпорную стенку оградили.
Заказчиком работ выступило управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета.
Напомним, 29 мая в районе одесского пляжа «Монастырского» после ливня обвалилась верхняя часть пирса. Обошлось без жертв.
Фото: пресс-служба Одесского горсовета