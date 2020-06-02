Что случилось с пирсом на «Монастырском пляже»?

Пирс «Монастырского пляжа» будут восстанавливать. Сейчас к нему отдыхающих не подпускают, так как конструкция в аварийном состоянии.
Об этом рассказал заместитель начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета Виталий Парфенова.
Сейчас ООО «Подводные профессионалы» проводит расчёт демонтажных работ, а потом опасные фрагменты уберут и приведут траверс в порядок.
Отметим, двухуровневый пирс обвалился 29 мая. К счастью, никто не пострадал. В мэрии говорят, что это произошло из-за штормов.
Фото: УСИ