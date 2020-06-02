Что случилось с пирсом на «Монастырском пляже»?

На медпункты на одесских пляжах мэрия потратит более 2 млн. гривен Медпункты на одесских пляжах в сезоне 2020 года будут оборудованы в специальных временных сооружениях. На это из бюджета Одессы будет выделено 2,3 млн гривен. Об этом сообщила директор Департамента финансов Одесского горсовета Светлана Бедрега. ПОДРОБНЕЕ

Высокая мода против коронавируса: что одесситкам надеть на пляж в период карантина Высокая мода ответила на карантинные ограничения, вызванные пандемией коронавируса. «Трикини» – бикини в комплекте с защитной маской для лица – уже продаются в магазинах Италии и в интернет-магазинах. Их автор – Тициана Скарамуззо из итальянского города-порта Сенигаллии. ПОДРОБНЕЕ