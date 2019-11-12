В Одессе отмыли разрисованную мемориальную табличку маршалу Жукову

Доску советскому полководцу на стене дома по улице Новосельского, 64 осквернили неизвестные.

Ее разрисовали красной краской и большими буквами написали слово «кат».

Впрочем, уже буквально на следующий день табличку очистили, сообщает zaodessu.com.ua.

Одесситы где-то раздобыли стремянку и отмыли ее с помощью моющих средств.

В свою очередь, представители властей заявили, что собираются расследовать инцидент, связанный с порчей городского имущества. К примеру, один из депутатов намерен нести в полицию заявление. При этом под ним готовы подписаться немало горожан.

Фото: zaodessu.com.ua

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