Маршала Жукова в Одессе назвали палачом и повредили ему мемориальную табличку (фото)

Похоже, в истории с борьбой против советского наследия в Одессе рано ставить точку.

Вслед за барельефом маршалу Жукову, который сняли со здания военкомата, в городе повредили еще один памятный знак в честь него.

Так, неизвестные добрались к уцелевшей мемориальной табличке на стене дома №64 по улице Новосельского.

Ее разрисовали красной краской, а поверх сопроводительного текста на доске большими буквами вывели слово “Кат”.

После активисты сфотографировали результат своих действий и выслали фото общественникам из организации “Всеукраинская люстрация”. А уже те рассказали об этом на странице группы в Facebook, поделившись там же фотографиями.

В свою очередь, участники патриотической организации подчеркнули, что неизвестные всего лишь выполняют Закон Украины “О декоммунизации”, так как не дождалась, пока это сделают власти.

Отметим, что на фото фигурируют люди в масках, подобные тем, что ранее повредили памятник комсомольцам на улице Старопортофранковской.

Фото: Facebook ОО “Всеукраинская люстрация”

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