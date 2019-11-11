Маршала Жукова в Одессе назвали палачом и повредили ему мемориальную табличку (фото)

Похоже, в истории с борьбой против советского наследия в Одессе рано ставить точку.
Вслед за барельефом маршалу Жукову, который сняли со здания военкомата, в городе повредили еще один памятный знак в честь него.
Так, неизвестные добрались к уцелевшей мемориальной табличке на стене дома №64 по улице Новосельского.
Ее разрисовали красной краской, а поверх сопроводительного текста на доске большими буквами вывели слово “Кат”.
После активисты сфотографировали результат своих действий и выслали фото общественникам из организации “Всеукраинская люстрация”. А уже те рассказали об этом на странице группы в Facebook, поделившись там же фотографиями.
В свою очередь, участники патриотической организации подчеркнули, что неизвестные всего лишь выполняют Закон Украины “О декоммунизации”, так как не дождалась, пока это сделают власти.
Отметим, что на фото фигурируют люди в масках, подобные тем, что ранее повредили памятник комсомольцам на улице Старопортофранковской.
Фото: Facebook ОО “Всеукраинская люстрация”