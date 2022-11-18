В Одессе отменили отключения света по графику: возвращаются экстренные, на весь день

Ситуация в энергосистеме страны по-прежнему очень тяжелая. Ограничиться отключениями по графику пока не получается. 18 ноября отключения электричества по-прежнему экстренные.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские энергосети».

На предприятии сообщали следующее:

«К сожалению, по распоряжению НЭК Укрэнерго, вынуждены проводить экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют!

Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы поправить ситуацию».

Напомним, что ранее энергетики анонсировали возврат к графику отключений, где их время определено заранее и продолжительность не превышает 4 часов.

Теперь же большинству одесситов провести, как и раньше, без электроэнергии почти весь день.