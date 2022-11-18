Отключения света в Одессе 18 ноября: будут по графику, а не экстренными (ОБНОВЛЕНО)

Энергетики сообщают, что 18 ноября 2022 года отключения света в Одессе будут проходить по заранее составленному графику.
ВАЖНО! ОБНОВЛЕНО
По распоряжению НЭК Укрэнерго, вынуждены проводить экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
Графики стабилизационных отключений пока не действуют!
***
Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские энергосети».
Сегодня на территории Одессы и области планируют применять только стабилизационные отключения электроэнергии. Предполагается, что максимальное время каждого отключения света не превысит 4-х часов.
Ознакомиться с графиком отключений электроэнергии на сегодня, 18 ноября, можно сайте ДТЭК «Одесские электросети» по этой ссылке: https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdownshttps://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns