Отключения света в Одессе 18 ноября: будут по графику, а не экстренными (ОБНОВЛЕНО)

Энергетики сообщают, что 18 ноября 2022 года отключения света в Одессе будут проходить по заранее составленному графику.

ВАЖНО! ОБНОВЛЕНО

По распоряжению НЭК Укрэнерго, вынуждены проводить экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют!

***

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские энергосети».

Сегодня на территории Одессы и области планируют применять только стабилизационные отключения электроэнергии. Предполагается, что максимальное время каждого отключения света не превысит 4-х часов.

Ознакомиться с графиком отключений электроэнергии на сегодня, 18 ноября, можно сайте ДТЭК «Одесские электросети» по этой ссылке: https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdownshttps://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns