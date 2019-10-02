В Одессе отменили горячее водоснабжение: теперь официально

На заседании исполкома единогласно принято решение об отмене предоставления на территории Одессы услуги по централизованному горячему водоснабжению.

Причиной отказа от централизованного водоснабжения стал, в первую очередь, низкий спрос на эту услугу. Как ранее неоднократно отмечалось, подавляющее большинство потребителей уже обзавелись бойлерами и сами регулируют подачу теплой воды в свои дома и квартиры.

Таким образом, продолжать централизованную поставку этой услуги стало исключительно убыточным для теплоснабжающих организаций.

Кроме того, из-за крайне низкого водоразбора вода в трубах остывала, и потребителям приходилось долго «пропускать» ее, чтобы дождаться теплой температуры. А при наличии водомеров, это становилось крайне нерентабельно.

Фото: zhodinonews.by