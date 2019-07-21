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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе открываются избирательные участки

В Одессе открываются избирательные участки

Сегодня пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

По этой ссылке можно ознакомится с адресами и контактами окружных избирательных участков Одессы.

Чтобы жители города смогли получить свои готовые паспорта и принять участие в выборах, сегодня будет работать Центр предоставления административных услуг Одесского горсовета.

Кроме того, сегодня будут работать дополнительные маршруты транспорта для перевозки избирателей, проживающих на большом расстоянии от избирательных участков в Киевском и Суворовском районах.

Напомним, во время своей инаугурации 20 мая новый президент Владимир Зеленский заявил, что досрочно прекращает полномочия Верховной Рады. Он обосновал это очень низким уровнем доверия украинцев своему парламенту. Народные депутаты сочли, что оснований для роспуска парламента нет, и обратились в Конституционный суд. Однако суд признал законным указ президента о назначении внеочередных выборов.

Ранее «Одесская жизнь» напоминала, чего нельзя делать на избирательных участках.

Фото: slovoidilo.ua

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