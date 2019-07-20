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Новости Одессы и Одесской области

Парламентські вибори: чого не можна робити на дільниці

Парламентські вибори: чого не можна робити на дільниці

Речі, які не варто робити на виборчих дільницях

У неділю, 21 липня, відбудуться дострокові парламентські вибори.

«Одесская жизнь» вирішила нагадати виборцям, чого не варто робити на дільниці:

  • У переддень та у день виборів заборонено проводити політичну агітацію;
  • У приміщенні для голосування заборонено вести фото- та відеозйомку, а також фотографувати бюлетень;
  • Заборонено виносити бюлетень за межі виборчої дільниці;
  • У одну виборчу кабінку забороняється заходити двом і більше особам;
  • Забороняється пошкоджувати виборчі скриньки.

Фото: REUTERS

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