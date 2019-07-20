Парламентські вибори: чого не можна робити на дільниці

Речі, які не варто робити на виборчих дільницях
У неділю, 21 липня, відбудуться дострокові парламентські вибори.
«Одесская жизнь» вирішила нагадати виборцям, чого не варто робити на дільниці:
- У переддень та у день виборів заборонено проводити політичну агітацію;
- У приміщенні для голосування заборонено вести фото- та відеозйомку, а також фотографувати бюлетень;
- Заборонено виносити бюлетень за межі виборчої дільниці;
- У одну виборчу кабінку забороняється заходити двом і більше особам;
- Забороняється пошкоджувати виборчі скриньки.
Фото: REUTERS
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