Парламентські вибори: чого не можна робити на дільниці

Лидер партии рассказал о том, кого ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК выдвигает на выборы в новый парламент.

Херсонская городская и областная партийные организации «Оппозиционной платформы – За жизнь» в полном составе перешли в партию «ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК».

Партія «Голос» Святослава Вакарчука отримала менше 5% від тих, хто визначився з вибором. Такі дані дослідження, проведеного дослідницькою компанією «Active Group» у період з 6 по 8 липня.

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