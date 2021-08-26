В Одессе открылся Центр админуслуг в удобном месте

25 августа по адресу улица Дальницка, 2. на Молдаванке открылось подразделение Центра предоставления административных услуг (ЦНАП). Это уже пятый подобный центр в городе.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

ЦНАП будет работать шесть дней в неделю и предоставлять услуги по регистрации и снятию с места проживания, выдаче справок о регистрации, оформлению биометрических паспортов.

Здесь будут принимать документы по комплексной услуге «еМалятко».

В новом подразделении работают 25 сотрудников. Есть зона самообслуживания, где посетители смогут самостоятельно снять копии документов, получить консультацию с помощью веб-портала административных услуг cnap.odessa.ua или записаться на прием.

У нового Центра админуслуг удачное месторасположения: он находится на пересечении транспортных путей, и туда удобно добираться жителям частного сектора, расположенного неподалеку.

Кроме того, работа таких центров в разных районах города позволяет существенно разгрузить общественный транспорт и дороги.

График работы Центра:

понедельник, среда, пятница – 09:00 до 18:00,

вторник, четверг – 09:00 до 20:00,

суббота – 09:00 до 16:45,

воскресенье – выходной.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что На одесской Молдаванке появится центр админуслуг